Insegna a tutti, ma ha meno voti del mio testicolo destro

Dopo le critiche di Elly Schlein, Carlo Calenda ha subito un attacco ancor più incisivo da Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano. Scanzi ha deriso Calenda nell’editoriale intitolato “Calenda si è dato all’avanspettacolo e magari gli riesce”, commentando la recente chiamata di Calenda ai riformisti del Partito Democratico a unirsi per formare un nuovo partito moderato. Nel suo articolo, Scanzi ha evidenziato le “sfumature di Calenda”, definendolo “Calecallaghan”, l’uomo che si diverte a criticare gli avversari in TV, e un “dottor Jekyll e Mr. Hide” per i suoi comportamenti contrastanti. Scanzi commenta che Calenda diventa aggressivo quando è sotto i riflettori, mentre in privato si mostra educato.

Una delle critiche principali è stata quella di essere smemorato, poiché Calenda evita di affrontare temi importanti come Gaza e la Cisgiordania. Scanzi ha anche notato la sua inclinazione verso uno scontro maschile, passando spesso da critiche aspre a insulti. Secondo lui, la natura politica di Calenda è “centrodestrorsa”, evidenziata dalla presenza di esponenti di destra nel suo partito, e lo accusa di voler eliminare i 5 Stelle.

Scanzi ha concluso affermando che Calenda ha meno consensi di quanto egli stesso creda, definendo che le sue affermazioni sembrano provenire da un elettorato inesistente. La decisione di Calenda di invitare Meloni al Congresso è stata criticata anche da Nicola Fratoianni di Avs, il quale ha sottolineato che tale azione sminuisce il ruolo di oppositore di Calenda.