Insediamento Papa Leone XIV: Meloni in Cerimonia Storica

La premier Giorgia Meloni ha partecipato alla cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV in Piazza San Pietro, sottolineando il forte legame tra l’Italia e il Vicario di Cristo. Meloni ha dichiarato sui social media che, a partire da oggi, il Papa inizia il suo Ministero petrino e ha evidenziato come il popolo italiano volgerà il proprio sguardo a lui e alla Chiesa come riferimenti in un momento storico complesso.

Nel suo messaggio, la Presidente del Consiglio ha sottolineato l’importanza della figura del Papa e della Chiesa come guide in questa fase cruciale della storia.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com