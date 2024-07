Insalata di barbabietole e yogurt, un contorno leggero

Bastano pochissimi ingredienti per preparare un contorno leggero e saporito come la nostra insalata di barbabietole e yogurt.

Le barbabietole sono un ortaggio un po’ bistrattato, utilizzato unicamente quando si desidera colorare di rosa alcune preparazioni. Eppure ci sono diverse ricette con la barbabietola, tutte semplici e gustose. Tra queste come non citare l’insalata di barbabietole e yogurt, un contorno fresco perfetto per tutte le stagioni dove il sapore acidulo dello yogurt va a smorzare quello dolce e terroso della barbabietola.

Si tratta di una ricetta veloce e leggera che può essere preparata anche in chiave vegana semplicemente sostituendo lo yogurt tradizionale con quello di soia senza zucchero. Il risultato sarà ottimo in entrambi i casi e avrete trovato un nuovo modo di utilizzare questo ingrediente.

Come preparare la ricetta dell’insalata di barbabietole e yogurt

Per prima cosa sgocciolate le barbabietole precotte dal loro liquido quindi tagliatele a fettine e adagiatele su un piatto da portata. Se non volete sporcarvi le mani è meglio utilizzare dei guanti oppure procedere con coltello e forchetta. Conditele poi con un pizzico di sale, uno di pepe e una spruzzata di succo di limone. Preparate la salsa allo yogurt mescolando yogurt, senape, succo di limone rimasto e un pizzico di sale. Regolate la consistenza con l’olio e servitela versandola direttamente sulle barbabietole oppure in una ciotola a parte. Completate il piatto con dell’insalata oppure con dell’erba cipollina tritata.

Se siete alla ricerca di ricette vegano basterà sostituire lo yogurt con uno di soia senza zucchero e il gioco è fatto. Ottima anche l’idea di preparare l’insalata di barbabietole, yogurt e feta, una variante saporita e perfetta che permette di trasformare il contorno in un vero e proprio secondo piatto. Ne basterà un panetto!

Conservazione

Vi consigliamo di consumare l’insalata di barbabietole appena fatta. La salsa allo yogurt tuttavia si conserva in frigorifero per 2-3 giorni ed è ottima anche per condire l’insalata.