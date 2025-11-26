Un importante incontro pubblico su inquinamento Vicenza PFAS, micropolveri e tutela dell’ambiente è in programma per sabato 29 novembre nella sede del Palazzo delle Opere Sociali a Vicenza. L’evento, dal titolo “Vicenza e inquinamento: prendiamoci cura della nostra città“, è organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Vicenza con il Comune di Vicenza e la Diocesi di Vicenza.

L’obiettivo della conferenza, che si terrà dalle ore 9 alle 13:30, è condividere conoscenze scientifiche, sensibilizzare la popolazione e promuovere un confronto diretto su un tema cruciale per il futuro del territorio. L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti i cittadini.

Il Presidente OMCeO Vicenza, Michele Valente, ha sottolineato l’obiettivo del convegno: “fornire ai colleghi gli strumenti utili a curare le malattie indotte da inquinamento da PFAS acquisendo dunque una cultura preventiva e sensibile in tal senso”. Il Presidente ha ribadito che è compito del medico “prestare attenzione ai determinanti ambientali della salute e ai fattori di rischio: si tratta di tematiche che coinvolgono larga parte della popolazione”.

La mattinata prevede un ricco programma di interventi scientifici. La prima parte sarà focalizzata su cosa sono PFAS e micropolveri e sui loro effetti. Seguiranno le relazioni sui rischi sanitari e le conseguenze ambientali dell’inquinamento su animali, acque e farmaci. Infine, l’attenzione si sposterà sui temi di etica e cura del Creato. Il Vescovo di Vicenza, Giuliano Brugnotto, ha dichiarato: “Mi auguro che questi incontri contribuiscano a toccare le coscienze, così da guardare anche al creato con una visione globale“.