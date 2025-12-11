Inquinamento in Italia

L’Unione Europea critica l’Italia per la scarsa qualità dell’aria nella Pianura Padana. A Milano, è stato registrato il 58° giorno di valori fuori norma degli inquinanti, superando le soglie fissate da Bruxelles per la salute umana.

Il capoluogo lombardo ha polverizzato ogni record e l’Italia ha già ricevuto due condanne passate in giudicato dalla Corte di Giustizia Ue per lo smog nel bacino padano, con una nuova messa in mora in arrivo. Nonostante ciò, il governo ha proposto un taglio del 75% dei fondi strutturali destinati a investimenti per migliorare la qualità dell’aria nella legge di bilancio.

L’ISDE – Medici per l’Ambiente ha sottolineato i danni alla salute causati dall’inquinamento atmosferico, con stime di 1700 morti ascrivibili alla disastrosa qualità dell’aria a Milano. La situazione potrebbe peggiorare con la demolizione dello stadio di San Siro, che produrrà un surplus di inquinamento. La senatrice del M5s Elena Sironi ha criticato il governo per la sua insensibilità di fronte all’emergenza, sottolineando che il taglio dei fondi è il completamento di una politica di disinteresse per la questione dell’aria padana.