9.4 C
Roma
giovedì – 11 Dicembre 2025
Politica

Inquinamento in Italia

Da stranotizie
Inquinamento in Italia

L’Unione Europea critica l’Italia per la scarsa qualità dell’aria nella Pianura Padana. A Milano, è stato registrato il 58° giorno di valori fuori norma degli inquinanti, superando le soglie fissate da Bruxelles per la salute umana.

Il capoluogo lombardo ha polverizzato ogni record e l’Italia ha già ricevuto due condanne passate in giudicato dalla Corte di Giustizia Ue per lo smog nel bacino padano, con una nuova messa in mora in arrivo. Nonostante ciò, il governo ha proposto un taglio del 75% dei fondi strutturali destinati a investimenti per migliorare la qualità dell’aria nella legge di bilancio.

L’ISDE – Medici per l’Ambiente ha sottolineato i danni alla salute causati dall’inquinamento atmosferico, con stime di 1700 morti ascrivibili alla disastrosa qualità dell’aria a Milano. La situazione potrebbe peggiorare con la demolizione dello stadio di San Siro, che produrrà un surplus di inquinamento. La senatrice del M5s Elena Sironi ha criticato il governo per la sua insensibilità di fronte all’emergenza, sottolineando che il taglio dei fondi è il completamento di una politica di disinteresse per la questione dell’aria padana.

Articolo precedente
Jannik Sinner prova la Mercedes-AMG GT 63 con Andrea Kimi Antonelli
Articolo successivo
Dollaro australiano debole contro lo yen giapponese
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.