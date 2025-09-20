Inquinamento e Alzheimer in Italia: rischi e prevenzione

Il legame tra inquinamento ambientale e Alzheimer è un tema di crescente rilevanza. La Giornata Mondiale dell’Alzheimer, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e Alzheimer’s Disease International, si celebra il 21 settembre ogni anno per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia.

I dati indicano che la demenza colpirà un numero sempre maggiore di persone, con proiezioni che suggeriscono 78 milioni di affetti a livello globale entro il 2030. In Italia, l’Osservatorio Demenze lavora per promuovere politiche di prevenzione e programmi integrati per affrontare questa malattia, utilizzando competenze multidisciplinari.

Recenti studi hanno dimostrato che fattori fuori dal controllo individuale, come il contesto di vita, influiscono sull’insorgenza della demenza. Condizioni economiche, educative e sociali, insieme alla qualità dell’ambiente urbano, sono determinanti. Un notevole rischio di declino cognitivo è associato a svantaggi sociali, basso reddito e isolamento. In particolare, condizioni abitative precarie, scarso accesso all’istruzione e un’esposizione prolungata all’inquinamento rappresentano fattori di rischio significativi.

Una ricerca condotta alla Johns Hopkins University ha evidenziato un legame tra esposizione cronica al particolato fine (PM2.5) e un aumento dei ricoveri per demenza a corpi di Lewy. Questo tipo di demenza, che si manifesta con disturbi dell’attenzione, funzioni esecutive compromesse e allucinazioni visive, mostra sintomi instabili nel tempo.

L’analisi di cartelle cliniche di pazienti affetti da demenza a corpi di Lewy ha rivelato che livelli elevati di PM2.5 nelle loro città di residenza accelerano lo sviluppo della malattia, specialmente in soggetti geneticamente predisposti.