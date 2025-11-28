Inquinamento atmosferico in Italia

L’inquinamento atmosferico è un problema grave che causa oltre otto milioni di morti premature ogni anno, una cifra paragonabile a quella del fumo di tabacco. Le sostanze inquinanti come PM2.5, PM10, biossido di azoto e ozono possono penetrare profondamente nei polmoni, entrare nel sangue e attraversare la barriera placentare, condizionando la salute non solo degli adulti, ma anche dei futuri adulti già nel grembo materno. Le patologie correlate sono numerose e includono malattie cardiovascolari, ictus, tumori, diabete, complicanze della gravidanza e disturbi dello sviluppo neurologico nei bambini.

In Italia, le aree urbane continuano a registrare livelli di inquinamento superiori agli standard europei, con particolare rilievo nella Pianura Padana, in Campania e in diverse grandi città. Nonostante la capacità di ricerca epidemiologica, il Paese non agisce abbastanza sulle cause del problema, con disuguaglianze crescenti che colpiscono chi vive in case meno efficienti, in quartieri trafficati o vicino a poli industriali.

Secondo l’Oms, il 99,9% della popolazione mondiale è esposta a livelli di particolato superiori alle raccomandazioni e l’inquinamento atmosferico figura tra i primi dieci fattori di rischio globale. Il costo sanitario del PM2.5 è stato stimato in 8.100 miliardi di dollari, pari al 6% del PIL mondiale.

Per ridurre l’esposizione della popolazione, sono necessarie politiche che migliorino la qualità dell’aria e agiscano contemporaneamente su clima e salute, come il trasporto pubblico efficiente, la mobilità attiva, l’elettrificazione delle flotte, l’efficienza energetica degli edifici, le fonti rinnovabili, più alberi e più ombra nelle città. Il nuovo Progetto nazionale Isde sull’inquinamento atmosferico, presentato durante il Congresso nazionale di Isde Italia, coinvolge 27 città italiane con monitoraggi diffusi, analisi epidemiologiche e azioni di advocacy territoriale per trasformare la scienza in politica e i dati in strumenti di tutela.