Inquinamento a Vicenza

Vicenza ospiterà un incontro di approfondimento sulle problematiche ambientali che interessano il territorio, in particolare la presenza di sostanze perfluoroalchiliche e di particolato atmosferico. L’evento si terrà presso il Palazzo delle Opere Sociali in Piazza del Duomo e sarà organizzato dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Vicenza, il Comune di Vicenza e la Curia Vescovile di Vicenza.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Vescovo di Vicenza, del presidente dell’Ordine dei Medici e del Sindaco di Vicenza. La conduzione sarà affidata a Ilaria Rebecchi, con la moderazione del Dr. Enrico Ioverno e del Dr. Massimiliano Zaramella.

La prima parte della giornata sarà dedicata a una sessione scientifica, con interventi dei professori Sara Bogialli e Andrea Tapparo dell’Università di Padova, che forniranno una definizione chiara di cosa siano i Pfas e le micropolveri. Seguiranno gli interventi di carattere sanitario con Francesco Forastiere, epidemiologo, e Giovanni Scanelli, medico endocrinologo, che esporranno le conseguenze delle polveri sottili sulla salute e i danni provocati dall’esposizione ai composti perfluoroalchilici.

La seconda parte dell’incontro allargherà la prospettiva oltre la salute umana, con interventi sulla fauna, sulla contaminazione delle falde acquifere e sulla tossicità ambientale dei farmaci. La terza e ultima parte del convegno introdurrà una riflessione di carattere etico e morale, affidata al Cardinale Mons. Fabio Baggio, che parlerà del concetto di salvaguardia del Creato. Ogni blocco di interventi prevede uno spazio dedicato alla discussione con i partecipanti.