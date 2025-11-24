9.1 C
Roma
lunedì – 24 Novembre 2025
Attualità

Inquinamento a Vicenza

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

Vicenza ospiterà un incontro di approfondimento sulle problematiche ambientali che interessano il territorio, in particolare la presenza di sostanze perfluoroalchiliche e di particolato atmosferico. L’evento si terrà presso il Palazzo delle Opere Sociali in Piazza del Duomo e sarà organizzato dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Vicenza, il Comune di Vicenza e la Curia Vescovile di Vicenza.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Vescovo di Vicenza, del presidente dell’Ordine dei Medici e del Sindaco di Vicenza. La conduzione sarà affidata a Ilaria Rebecchi, con la moderazione del Dr. Enrico Ioverno e del Dr. Massimiliano Zaramella.

La prima parte della giornata sarà dedicata a una sessione scientifica, con interventi dei professori Sara Bogialli e Andrea Tapparo dell’Università di Padova, che forniranno una definizione chiara di cosa siano i Pfas e le micropolveri. Seguiranno gli interventi di carattere sanitario con Francesco Forastiere, epidemiologo, e Giovanni Scanelli, medico endocrinologo, che esporranno le conseguenze delle polveri sottili sulla salute e i danni provocati dall’esposizione ai composti perfluoroalchilici.

La seconda parte dell’incontro allargherà la prospettiva oltre la salute umana, con interventi sulla fauna, sulla contaminazione delle falde acquifere e sulla tossicità ambientale dei farmaci. La terza e ultima parte del convegno introdurrà una riflessione di carattere etico e morale, affidata al Cardinale Mons. Fabio Baggio, che parlerà del concetto di salvaguardia del Creato. Ogni blocco di interventi prevede uno spazio dedicato alla discussione con i partecipanti.

Articolo precedente
Vittoria di Amelia Hamer in Australia
Articolo successivo
Fabrizio Iacorossi: la battaglia dopo l’incidente
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.