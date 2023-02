Inps, Tridico: "Nuovo portale straordinario, si possono richiedere oltre 400 prestazioni"

“Con il nuovo portale si possono richiedere accedendo oltre 400 prestazioni, ha delle performance straordinarie, uniche in tutto il panorama delle organizzazioni pubbliche e private d’Europa. 790 milioni accessi all’anno, per circa 66 milioni di accessi al mese, per circa 3 milioni di accessi al giorno. In media abbiamo 1,5 milioni di utenti al giorno. E’ un sito molto agevole, semplificato, grazie al grande lavoro che è stato fatto”. Così, conversando con Adnkronos/Labitalia, il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, a margine della presentazione a Roma del documento generale di indirizzo della VII consiliatura del Civ Inps.