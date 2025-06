Inps sbaglia, pensionato vive da ‘morto’ e lotta per diritti

Un errore burocratico ha portato alla sospensione della pensione di Michele, un 78enne di Posta Fibreno, in provincia di Frosinone, che risulta erroneamente deceduto dall’Inps. La confusione è nata da un’incidenza all’ospedale “Santissima Trinità” di Sora, dove un parente di Michele, un 90enne, è effettivamente deceduto. A causa di un errore nella gestione dei documenti funerari, il nome di Michele è stato associato al certificato di morte, attivando la sospensione immediata dei pagamenti da marzo 2025.

Nonostante Michele sia vivo e abbia cercato spiegazioni confrontandosi con l’Inps, l’ente richiede prove ufficiali della sua esistenza. L’ASL di Frosinone ha riconosciuto l’errore e ha inviato una rettifica, ma il sistema informatico dell’Inps continua a considerarlo defunto, causando ulteriori complicazioni.

L’avvocato di Michele, Antonio Lecce, ha presentato una diffida all’ASL per sollecitare l’invio urgente del certificato corretto a Inps e altri enti competenti. In assenza di una rapida soluzione, si procederà per vie legali. Attualmente, Michele sostiene gravi disagi economici e burocratici, continuando a essere ignorato dai sistemi dell’Inps nonostante rappresenti fisicamente la sua esistenza.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it