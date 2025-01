Inps chiarisce: nessuna modifica ai requisiti per le pensioni dopo le polemiche sindacali

La Cgil ha lanciato un allerta riguardo a un possibile aumento dei requisiti per accedere alla pensione dal 2027, ipotizzando che si possa arrivare a 67 anni e 3 mesi di contributi per la pensione di vecchiaia e 43 anni e un mese per il trattamento anticipato. Tuttavia, l’Inps ha smentito tali informazioni, affermando che non ci sono modifiche in atto. La segretaria confederale della Cgil, Lara Ghiglione, ha espresso preoccupazione per la presunta “modifica unilaterale dei requisiti pensionistici”, senza alcuna comunicazione ufficiale dai ministeri competenti. Secondo il 25esimo Rapporto della ragioneria generale dello stato del 2024, non sembrerebbe esserci alcun incremento dei requisiti per il 2027, mentre è previsto un aumento di un mese a partire dal 2029.

Ezio Cigna, responsabile delle politiche previdenziali della Cgil, ha dichiarato che le verifiche avrebbe rivelato che i requisiti aumenterebbero a 43 anni e un mese nel 2027 per il trattamento anticipato e a 67 anni e 3 mesi per l’assegno di vecchiaia nel 2027. La Cgil ha richiesto chiarimenti riguardo a questa situazione, evidenziando che una conferma delle nuove norme potrebbe avere conseguenze gravi, portando a un incremento delle persone senza tutele e a un rischio di nuovi esodati.

L’Inps, in una nota stampa, ha respinto le preoccupazioni della Cgil, garantendo che le certificazioni pensionistiche sarebbero state redatte secondo le tabelle attuali. Anche il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, ha smentito le voci di cambiamento, promettendo un intervento della Lega per prevenire l’implementazione di requisiti più severi.

In sintesi, il dibattito tra Cgil e Inps solleva interrogativi sull’effettiva stabilità dei requisiti pensionistici e sull’importanza di garantire trasparenza nel sistema previdenziale, per evitare che i cambiamenti possano compromettere la sicurezza economica di numerosi lavoratori in fase di avvicinamento al pensionamento.