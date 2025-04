Inps: Aumento del divario pensionistico, le donne subiscono un -32%

L’Inps ha liquidato 194.582 pensioni con decorrenza nel primo trimestre del 2025, con un importo medio di 1.237 euro al mese, rispetto ai 1.229 euro medi del 2024. Tuttavia, si osserva un crescente divario tra le pensioni maschili, pari in media a 1.486 euro (in aumento dai 1.457 euro del 2024), e quelle femminili, che raggiungono i 1.011 euro (in calo rispetto ai 1.033 euro medi del 2024). Le donne percepiscono circa il 31,97% in meno rispetto agli uomini, un incremento rispetto al 29,1% del 2024. È importante notare che questo dato riguarda i singoli assegni e non l’intero reddito pensionistico, che può includere più trattamenti.

Tra le differenti gestioni, spiccano le 16.791 pensioni dei dipendenti pubblici, con un importo medio di 2.172 euro, che può arrivare a un massimo di 2.730 euro per le pensioni di vecchiaia. Per i parasubordinati, le 10.775 pensioni liquidate hanno un importo medio di 320 euro, mentre i dipendenti del settore privato hanno ricevuto 83.260 assegni con una media di 1.432 euro. Gli autonomi, compresi i parasubordinati, hanno visto 57.345 uscite con un importo medio di 879 euro.

Il calo delle pensioni anticipate prosegue, con 54.094 pensioni liquidate tra gennaio e marzo, un abbassamento del 23,09% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tra i dipendenti privati, le pensioni anticipate sono state 26.683, con una diminuzione del 19,43%, mentre nei dipendenti pubblici sono state 8.014, con un calo del 33,85%.