Innovazioni tecnologiche per il cuore: AI e robotica in Italia

Le malattie cardiovascolari continuano a essere la principale causa di morte in Italia, evidenziando la necessità di investire in nuove tecnologie mediche. Il convegno ‘New Technologies and AI in Hybrid Cardiac Ablation’, organizzato da Humanitas Gavazzeni, l’Università degli Studi di Bergamo e la Fondazione Humanitas per la Ricerca, si svolge a Bergamo e riunisce esperti internazionali per discutere l’impatto dell’Intelligenza Artificiale e della robotica nel trattamento delle aritmie cardiache.

Attualmente, oltre un milione di persone in Italia soffre di aritmie cardiache, responsabili di circa il 30% dei decessi nel paese. Tra le aritmie più comuni, la fibrillazione atriale è particolarmente allarmante, essendo causa diretta di un ictus su cinque, con un rischio aumentato per i pazienti. Questo scenario rende fondamentale la ricerca di innovative soluzioni terapeutiche.

Secondo il responsabile scientifico del convegno, Alfonso Agnino, l’epoca attuale segna una trasformazione significativa grazie alla medicina ibrida e all’uso dei big data. La robotica sta giocando un ruolo chiave, consentendo interventi più precisi e sicuri, migliorando al contempo la qualità della vita dei pazienti. Un esempio è il Programma di Cardiorobotica di Humanitas Gavazzeni, che ha realizzato numerosi interventi, incluso l’approccio “hybrid convergent”.

In parallelo, l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando l’elettrofisiologia. Eduardo Celentano, esperto in questo settore, evidenzia come l’IA migliori la pianificazione e l’esecuzione delle terapie, rendendole più precise e con un minor tasso di recidiva.

Infine, la collaborazione tra medici e ingegneri è fondamentale. Ettore Lanzarone, professore all’Università di Bergamo, afferma che l’innovazione richiede sinergia tra diverse discipline. Il convegno offre anche sessioni su come l’IA impatti la pratica infermieristica, dimostrando un approccio integrato nell’innovazione tecnologica.