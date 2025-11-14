Innovazioni tecnologiche in Umbria: futuro digitalizzato

Il Presidente della Regione Umbria è Stefania Proietti. Per contattarla, è possibile utilizzare le seguenti email: [email protected], [email protected] e [email protected]. Inoltre, è disponibile un indirizzo PEC: [email protected].
La segreteria del Palazzo Donini può essere raggiunta ai numeri 075/5043501 e 075/5043502, mentre per l’Assessore alla Salute i numeri da contattare sono 075/5045282 e 075/5045255.
Il curriculum del Presidente non è specificato nel documento.
👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!