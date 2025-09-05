Innovazioni sanitarie a Venezia: la Summer School 2025

È imminente la dodicesima edizione della Summer School “The Future of Life Sciences. Progressi in Medicina”, che si terrà a Venezia presso la Sala San Domenico dell’Ospedale SS. Giovanni e Paolo. L’evento sarà dal 8 al 10 settembre e si concentrerà sul futuro delle Scienze della Vita e sull’innovazione in sanità.

Durante i tre giorni, si svolgeranno convegni, dibattiti e tavole rotonde con esperti di sanità e ricerca medica. Questo appuntamento, ormai tradizionale nel panorama della sanità italiana, raccoglierà rappresentanti istituzionali, professionisti e stakeholder per discutere d’innovazioni terapeutiche, governance dei dispositivi medici e le riforme necessarie per garantire la sostenibilità del sistema sanitario.

La Summer School è organizzata in collaborazione con ULSS3 Serenissima e la Fondazione Museo della Scuola Grande di San Marco e Sanità, e è patrocinata dalla Regione del Veneto e dalla Città di Venezia-Le Città in Festa.

I temi principali includeranno i progressi in Medicina, l’accesso all’innovazione e il nuovo Welfare nelle aziende sanitarie. Intervengono esperti di vari settori per affrontare disuguaglianze e promuovere una nuova governance sanitaria. Si discuterà di colli di bottiglia normativi, di strumenti dell’AIFA e del ruolo delle Regioni nell’accelerare l’accesso a cure e terapie.

Fra i focus principali: l’innovazione nelle specialità mediche, la prevenzione, le stomie, l’ipoparatiroidismo, l’obesità, la medicina di precisione e l’innovazione digitale. Si esamineranno anche le nuove tecnologie per il monitoraggio del diabete, le criticità realizzative e la lotta agli sprechi.