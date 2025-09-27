Innovazioni nella medicina generale: sfide per la Toscana

La Toscana si distingue come un esempio per la trasformazione della sanità italiana, in particolare per la medicina generale e le cure primarie. Tuttavia, ci sono ancora sfide importanti da affrontare, come stabilire chiaramente il ruolo delle Case di Comunità, formare i medici di famiglia all’uso delle nuove tecnologie e gestire i cambiamenti socio-demografici.

Questi argomenti sono al centro del 12° congresso della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie della Toscana, intitolato “Conoscere per decidere (il nostro futuro)”, che si svolge a Firenze. Andrea Salvetti sottolinea che le Case di Comunità non devono essere considerate semplicemente come piccoli pronto soccorsi o ambulatori, ma come centri dedicati a livelli assistenziali avanzati, dotati di strumenti diagnostici moderni e con una maggiore enfasi sull’assistenza domiciliare. Nonostante i progressi realizzati, la definizione precisa delle funzioni e delle dotazioni è ancora in fase di sviluppo.

A metà agosto è stato firmato un nuovo Accordo Integrativo Regionale che potenzia il ruolo della medicina generale in Toscana. Questo accordo mira a ridurre le liste d’attesa trasferendo ai medici di famiglia alcune prestazioni di base e diagnostiche, sostenuto da un investimento specifico. Oltre 400 medici di medicina generale hanno già aderito all’iniziativa, dotandosi di strumenti avanzati per i loro studi e trasformando la teoria in pratiche concrete.

La diversità territoriale della Toscana presenta sfide specifiche per la medicina generale. Salvetti osserva che l’assistenza a Firenze è diversa da quella in un comune dell’entroterra grossetano, rendendo necessaria un’organizzazione differenziata dell’assistenza territoriale.