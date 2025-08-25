Innovazioni nella cura del glaucoma in Italia

Il glaucoma è una delle principali cause di cecità irreversibile e rappresenta una malattia cronica che provoca danni progressivi al nervo ottico. Attualmente, la ricerca sta esplorando nuove prospettive oltre ai tradizionali colliri e interventi chirurgici.

Tra le innovazioni più promettenti c’è la nanomedicina, che include sistemi per il rilascio prolungato dei farmaci attraverso nanoparticelle, lenti a contatto medicate e idrogel oculari. Queste tecnologie migliorano l’efficacia dei trattamenti e riducono la necessità di somministrazioni frequenti.

In parallelo, si stanno sviluppando strategie di neuroprotezione e medicina rigenerativa, tese a preservare e riparare le fibre nervose compromesse. Inoltre, la terapia genica e la medicina personalizzata potrebbero fornire soluzioni specifiche per i pazienti a rischio elevato, intervenendo sui meccanismi che scatenano la malattia.