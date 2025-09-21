Innovazioni nel Settore Automotive: Il Futuro dei Motori in Italia

“Progetto Scienza – STEM” è un programma di Rai Cultura dedicato all’informazione scientifica. Il divulgatore Davide Coero Borga intervista esperti di ricerca e innovazione per mostrare come la scienza e la tecnologia possano migliorare la vita quotidiana e rappresentare un’opportunità per le nuove generazioni.

Le aree STEM, ovvero Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, sono presenti in molti aspetti della nostra vita e le puntate del programma evidenziano le vaste opportunità e applicazioni. In questa edizione, Coero Borga esplora la tecnologia dei motori, un elemento fondamentale e in rapido sviluppo nel settore automotive.

Viene discussa l’evoluzione della mobilità, con interventi di esperti come Davide Barana di Ducati Corse, Laura Cozzi dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, Giulia Marchisio del CIM 4.0 di Torino e Francesca Soavi dell’Università di Bologna, coinvolta nello sviluppo di una batteria a ricarica “liquida”. Inoltre, si parlerà delle innovazioni nel settore dei motori ibridi per veicoli commerciali, progettati da Dino Brancale e Federico Ferrero.

Il programma è realizzato da un team di professionisti con la supervisione di Eleonora Ottaviani e Caterina Mazzuoli, e vede come conduttore Davide Coero Borga.