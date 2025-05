Innovazioni Mediche e Diritto alla Salute: Scoperte Recenti

Il diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione Italiana, affronta le sfide e le opportunità delle nuove innovazioni mediche. Le terapie geniche stanno assumendo un ruolo cruciale nel trattamento di malattie precedentemente incurabili. Un esempio significativo è il Beremagene geperpavec (Vyjuvek), approvato per la distrofia epidermolitica bollosa, che utilizza un virus modificato per trasmettere il gene COL7A1 direttamente alle lesioni cutanee. Altre terapie riguardano l’emofilia B, l’anemia falciforme e la carenza di AADC, quest’ultima responsabile di gravi disturbi neurologici.

In campo oncologico, l’intelligenza artificiale sta cambiando la diagnosi precoce dei tumori. Un modello sviluppato dalla Harvard Medical School ha dimostrato di identificare soggetti ad alto rischio di cancro al pancreas tre anni prima della diagnosi clinica, raggiungendo un’accuratezza del 94% analizzando oltre 60.000 immagini istopatologiche. È essenziale garantire l’accesso a questi strumenti a tutti i pazienti, indipendentemente dalla loro situazione socioeconomica.

Un innovativo test del sangue, introdotto dal Servizio sanitario nazionale del Regno Unito, è in grado di rilevare il DNA tumorale circolante in pazienti sospettati di cancro al polmone o al seno, consentendo diagnosi più rapide e riducendo la necessità di biopsie invasive.

Infine, nel 2023, lo stato dello Utah ha vietato le cure di affermazione di genere per i minori, nonostante studi che evidenziano i benefici per la salute mentale delle persone transgender. Questa situazione mette in luce come le decisioni politiche possano influenzare l’accesso a cure basate su evidenze scientifiche, evidenziando la necessità di politiche sanitarie più informate e inclusive.

Fonte: dirittoallasalute.net