Innovazioni italiane per combattere la maculopatia senile

La maculopatia senile, nota anche come degenerazione maculare legata all’età (DMLE), colpisce la macula, la parte centrale della retina, essenziale per una visione dettagliata. Con l’avanzare dell’età, la macula può deteriorarsi, causando una visione centrale sfocata o distorta, che può portare a cecità. La DMLE è la principale causa di cecità nel mondo, con un’incidenza che cresce dal 2% tra le persone di età compresa tra 55 e 65 anni, fino al 25% per chi ha più di 75 anni. In Italia, oltre due milioni di persone sono affette da questa condizione, influenzata da fattori come l’esposizione ai raggi UVA e stili di vita non salutari.

Esistono due forme di maculopatia senile: la forma umida, più aggressiva e trattabile con iniezioni intraoculari, e la forma secca, più comune ma senza cure specifiche. Tuttavia, sono disponibili nuove procedure per gestire la maculopatia secca, come l’iontoforesi della luteina e la fotobiomodulazione.

La luteina, un carotenoide presente in alimenti come spinaci e uova, svolge un ruolo protettivo nella macula, filtrando i raggi UV e contrastando l’invecchiamento della retina. La sua concentrazione diminuisce con l’età, aumentando la vulnerabilità della retina. Gli integratori di luteina e zeaxantina possono rallentare la progressione della maculopatia.

La iontoforesi è una tecnica indolore che utilizza una corrente elettrica per far penetrare la luteina nell’occhio, garantendo una maggiore disponibilità della sostanza a livello maculare. Studi preliminari hanno mostrato la persistenza della luteina fino a sei mesi.

La fotobiomodulazione, invece, utilizza radiazioni luminose a bassa intensità per stimolare processi cellulari senza danneggiare i tessuti. Questa tecnica riattiva i mitocondri, migliorando la salute delle cellule visive e riducendo lo stress ossidativo. Entrambe le procedure rappresentano una promettente innovazione nella cura della maculopatia secca.