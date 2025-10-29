Innovazioni di cybersecurity in Italia: l’IA al servizio della sicurezza

OpenText® ha presentato nuove funzionalità di cybersecurity mirate ad aiutare le aziende a integrare l’intelligenza artificiale nelle operazioni quotidiane di sicurezza, migliorando al contempo governance e conformità.

La piattaforma di cybersecurity di OpenText® offre una difesa unificata per identità, dati, applicazioni, SecOps e forensics, con l’IA incorporata nei flussi di lavoro. Tra le soluzioni spiccano OpenText® Core Threat Detection and Response, che fornisce analisi comportamentale, OpenText® Core Identity Foundation, che consente impostazioni avanzate di permessi e protezione degli accessi, e OpenText® Application Security Aviator, che supporta l’auto-remediation durante i test delle applicazioni. Inoltre, OpenText Data Privacy and Protection fornisce crittografia avanzata, migliorando la conformità con controlli integrati come GDPR, HIPAA e PCI DSS.

Le principali innovazioni includono:

Identità e accessi semplificati per ambienti ibridi: OpenText Core Identity Foundation consente una gestione centralizzata delle identità tra ambienti on-premises, cloud e legacy, evitando costosi aggiornamenti infrastrutturali.

Controlli Zero Trust basati su SaaS: Questi controlli gestiscono gli identity store in modo completo, supportando la visione Identity-as-a-Service (IDaaS).

Software delivery sicuro con auto-remediation AI: Grazie a OpenText Application Security Aviator, le vulnerabilità possono essere risolte in pochi minuti, riducendo il debito di sicurezza e integrando protezioni nei workflow DevSecOps.

Rilevamento proattivo delle minacce e conformità integrata: L’analisi comportamentale e i servizi di crittografia avanzata di OpenText aiutano a proteggere i dati sensibili.

Inoltre, OpenText Managed Security Services offre servizi di Managed Extended Detection and Response (MxDR) e attestazione PCI-DSS, supportando i team nel rilevare minacce rapidamente e soddisfare requisiti normativi. Le nuove funzionalità sono già disponibili con OpenText Cloud Editions 25.4, offrendo anche valutazioni gratuite per rilevare dati superflui e gestire vulnerabilità di sicurezza.