Innovazioni chirurgiche in Basilicata: il futuro della sanità

Michele Di Marino, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia dell’Ospedale San Carlo di Potenza, guida un team all’avanguardia nella cura dei pazienti oncologici. Il suo lavoro quotidiano combina interventi programmati e urgenti, con un approccio multidisciplinare che coinvolge diversi specialisti. Questo consente di elaborare percorsi terapeutici individualizzati, basati su una diagnosi completa. Ogni paziente è seguito da un pool di esperti che si occupa di vari aspetti della cura, inclusa la nutrizione, importante per affrontare le terapie oncologiche.

Di Marino sottolinea l’importanza del lavoro di squadra per garantire il miglior esito possibile, poiché i pazienti possono presentare più patologie. La chirurgia robotica è un’altra realtà consolidata nella struttura, grazie a investimenti effettuati in passato e all’esperienza del dottor Falabella. La robotica, ora integrata nella chirurgia, offrirà sempre più assistenza automatizzata in futuro.

Il direttore considera fondamentale attrarre pazienti che abitualmente si rivolgono ad altre regioni. Il San Carlo sta riscontrando un aumento di pazienti provenienti da Puglia e Campania grazie all’eccellenza delle cure offerte. Di Marino si impegna a creare un clima di fiducia con i pazienti, essenziale per il loro benessere.

Infine, evidenzia l’importanza della rete oncologica regionale e suggerisce di concentrare gli sforzi sulla centralizzazione delle patologie gravi nei centri di eccellenza per migliorare la qualità delle prestazioni e ridurre costi. Tra i suoi successi, spiccano gli interventi complessi legati alla chirurgia esofagea, dove il supporto di un team dedicato ha portato risultati notevoli.