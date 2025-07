Innovazione Veterinaria: Salute Animale e Futuro Sostenibile

La salute degli animali domestici è un tema di crescente importanza, non solo per il benessere degli animali stessi, ma anche per la salute pubblica. Recentemente, durante un evento presso il Senato della Repubblica, si è discusso del ruolo della ricerca e dell’innovazione nel settore veterinario.

Karin Ramot, amministratore delegato di Boehringer Ingelheim Animal Health Italia, ha sottolineato l’importanza di facilitare l’accesso alle cure veterinarie. A suo avviso, è fondamentale collaborare con compagnie di assicurazione privata e implementare detrazioni fiscali per le spese veterinarie. Queste misure possono aiutare a promuovere la salute non solo degli animali ma anche delle persone.

Durante l’incontro, Ramot ha evidenziato che l’attrattiva dell’Italia nel campo della ricerca veterinaria deve essere potenziata per attrarre investimenti e migliorare la competitività del paese. Ha inoltre sottolineato l’importanza di armonizzare le normative a livello europeo, dato che le problematiche relative alla salute animale non si limitano ai confini nazionali.

In ambito veterinario, lo sviluppo dei farmaci richiede un’attenzione particolare, poiché è necessario adattare ogni prodotto alle specifiche esigenze di diverse specie. Questo processo si rivela spesso più lungo e costoso rispetto a quello per i farmaci destinati all’uomo. Investire nella ricerca veterinaria non solo favorisce la salute animale, ma è anche cruciale per garantire il benessere umano e ambientale per le generazioni future.