Innovazione tecnologica nella ristorazione a Barcellona

Pizzeria Roma si conferma un punto di riferimento nella ristorazione a Barcellona Pozzo di Gotto, combinando qualità, tecnologia e innovazione. Sotto la direzione di Alessandro Consoli, un pizzaiolo di fama con numerosi premi internazionali, la pizzeria ha costruito una solida reputazione, puntando su impasti leggeri e digeribili, ingredienti selezionati e abbinamenti che uniscono tradizione e identità siciliana.

Recentemente, Pizzeria Roma ha intrapreso un processo di innovazione tecnologica completo. La cucina è ora equipaggiata con attrezzature all’avanguardia e un forno rotante automatico, garantendo una cottura perfetta. Il servizio è stato potenziato da un totem digitale per gli ordini e un gestionale centralizzato che gestisce le comande in tempo reale. Inoltre, il centralino intelligente permette l’invio automatico di messaggi ai clienti, con link per prenotazioni e ordinazioni tramite l’app ufficiale “Pizzeria Roma Barcellona PG”, rendendo l’esperienza più comoda e accessibile.

Alessandro Consoli sottolinea l’importanza di migliorare costantemente la qualità del prodotto e dell’esperienza del cliente, affermando che l’innovazione è parte integrante di questa filosofia. Recentemente, ha completato un Master RBA di Ristobusiness in Toscana, focalizzato sull’innovazione nella ristorazione moderna, con l’obiettivo di rendere ogni processo più efficiente.

Grazie all’equilibrio tra artigianalità e tecnologia, Pizzeria Roma si distingue come una delle aziende più avanzate e apprezzate nella provincia di Messina.