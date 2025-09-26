Innovazione tecnologica nel movimento arbitrale lombardo

A Coccaglio, in provincia di Brescia, sono iniziati i raduni del Comitato Regionale Arbitri della Lombardia. Il primo gruppo a partecipare è stato composto da arbitri e assistenti di Eccellenza. Dopo aver superato i test atletici, i partecipanti hanno intrapreso attività di match analysis in aula, mirate a migliorare le loro prestazioni. Utilizzando telecamere e strumenti tecnologici, hanno svolto esercizi specifici relativi alle tattiche di gioco e al fuorigioco.

Il Presidente del CRA Lombardia, Emilio Ostinelli, ha sottolineato l’importanza dell’innovazione tecnologica nel miglioramento della formazione arbitrale, affermando che sono stati adottati metodi di lavoro aggiornati per accrescere la qualità degli arbitri. Questo percorso è realizzato in collaborazione con il Comitato Regionale Lombardia della FIGC-LND, rappresentato dal Presidente Valentina Battistini e dal Vice Presidente Vicario Massimiliano Camero.

Durante la Consulta Regionale, che ha un ruolo cruciale nella pianificazione della Stagione Sportiva, è stata analizzata anche la performance degli arbitri lombardi nell’anno precedente, al fine di discutere le novità per la nuova stagione. Tra i presenti, il Coordinatore del Settore Tecnico Vincenzo Meli e Matteo Frosi, che si sono dedicati all’analisi della Circolare n.1.

Successivamente, a Saronno, si è svolto un raduno per osservatori, caratterizzato da un’analisi video approfondita e momenti di confronto tra partecipanti. Infine, è stato organizzato un raduno per il Calcio a 5 a Milano, guidato dai nuovi Organi Tecnici. Durante questo incontro, è stata annunciata l’introduzione del cronometrista nel Campionato di Serie C2, un’importante novità a livello nazionale.

Queste settimane di preparazione sono state caratterizzate dalla passione e dall’impegno del movimento arbitrale lombardo, che si prepara a vivere una Stagione Sportiva con entusiasmo e professionalità.