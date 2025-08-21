Innovazione tecnologica in Italia: intelligenza artificiale per anziani

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ASP Ravenna Cervia e Russi, avvierà un progetto di intelligenza artificiale chiamato “Ancelia” in collaborazione con TeiaCare s.r.l., per supportare gli anziani presso la Cre Busignani di Cervia. Questa innovativa soluzione tecnologica si propone di assistere gli operatori, offrire maggiore tranquillità alle famiglie e, soprattutto, migliorare la qualità della vita per i 66 ospiti della struttura. L’investimento totale di 90mila euro è stato reso possibile grazie al contributo di 53mila euro da parte del Comune di Cervia, della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

La presidente Fabiola Gardelli ha evidenziato l’importanza dell’integrazione della tecnologia con le capacità umane nel lavoro di cura. Questo strumento tecnologico aiuterà gli operatori a lavorare in modo più efficace e con maggiore serenità. L’innovazione è cruciale per personalizzare le risposte alle esigenze degli anziani e mantenere alti standard qualitativi.

Il progetto prevede l’installazione di sensori ottici intelligenti che, insieme a un sistema di intelligenza artificiale, raccoglieranno automaticamente informazioni sulle condizioni di ogni residente. Gli operatori riceveranno notifiche in tempo reale su smartphone o tablet ogni volta che un anziano avrà bisogno di assistenza immediata. Un’app manager elaborerà report dettagliati per migliorare la gestione dei servizi, supportando decisioni basate su dati concreti.

La formazione del personale e l’installazione dei dispositivi sono programmati per l’autunno. L’introduzione dell’intelligenza artificiale in queste strutture segna un cambiamento significativo nella cura degli anziani, trasformando la casa di riposo in un ambiente dove innovazione e umanità si incontrano, garantendo così una vita più dignitosa e serena.