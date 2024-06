Innovazione Tecnologica: Il Nuovo Algoritmo per il Chip A80 e le Tastiere Laser KB630-M1 e KB560S

Nel panorama delle tecnologie per l’input, un nuovo algoritmo indipendente di ricerca e sviluppo rivoluziona l’interazione con le tastiere laser. Sfruttando il chip A80, questo algoritmo è capace di identificare simultaneamente sette punti distinti, migliorando sensibilmente la resistenza alle interferenze della tastiera. Questo progresso si traduce in una maggiore sensibilità e precisione rispetto alla generazione precedente. Oltre a ciò, la modalità mouse ora supporta lo zoom delle immagini nel sistema operativo Windows 7 e il riconoscimento dei gesti per cambiare pagina.

Specifiche Tecniche delle Tastiere Laser

Tastiera Bianca: KB630-M1

La KB630-M1 rappresenta una soluzione multifunzionale con caratteristiche avanzate. Ecco una panoramica delle sue specifiche tecniche:

Nome Tastiera : KB630-M1

: KB630-M1 Dimensioni Tastiera : 9 cm x 4,5 cm x 5 cm

: 9 cm x 4,5 cm x 5 cm Dimensioni Proiezione : 10 cm x 25 cm

: 10 cm x 25 cm Metodo di Connessione : Cavo USB e Bluetooth (chip Bluetooth importato)

: Cavo USB e Bluetooth (chip Bluetooth importato) Capacità della Batteria : 2500mAh (MAX) @ 3.7V

: 2500mAh (MAX) @ 3.7V Durata della Batteria : 6 ore

: 6 ore Funzioni Principali : Funzione di stand, power bank, connessione diretta al computer tramite cavo USB, funzioni di tastiera e mouse

: Funzione di stand, power bank, connessione diretta al computer tramite cavo USB, funzioni di tastiera e mouse Layout della Tastiera : Layout QWERTY con spaziatura di circa 20 mm

: Layout QWERTY con spaziatura di circa 20 mm Sorgente Luminosa : Laser rosso

: Laser rosso Piattaforma di Lavoro : Superficie opaca e non riflettente

: Superficie opaca e non riflettente Bluetooth : Versione 3.0, profilo HID 1.0

: Versione 3.0, profilo HID 1.0 Intervallo di Frequenza : 2402-2480 MHz

: 2402-2480 MHz Metodo di Modulazione : GFSK

: GFSK Canali: 79

Tastiera Nera: KB560S

La KB560S, pur mantenendo la qualità della KB630-M1, è progettata per chi necessita di un dispositivo più compatto e specifico per le funzioni di tastiera e mouse:

Nome Tastiera : KB560S

: KB560S Dimensioni Tastiera : 7,8 cm x 4 cm x 1,9 cm

: 7,8 cm x 4 cm x 1,9 cm Dimensioni Proiezione : 10 cm x 24 cm

: 10 cm x 24 cm Metodo di Connessione : Bluetooth (con adattatore Bluetooth se necessario)

: Bluetooth (con adattatore Bluetooth se necessario) Capacità della Batteria : 700mAh (MAX) @ 3.7V

: 700mAh (MAX) @ 3.7V Durata della Batteria : 120 minuti

: 120 minuti Funzioni Principali : Funzioni di tastiera e mouse

: Funzioni di tastiera e mouse Layout della Tastiera : Layout QWERTY con spaziatura di circa 20 mm

: Layout QWERTY con spaziatura di circa 20 mm Sorgente Luminosa : Laser rosso

: Laser rosso Piattaforma di Lavoro : Superficie opaca e non riflettente

: Superficie opaca e non riflettente Tasso di Riconoscimento : 350 parole/minuto

: 350 parole/minuto Bluetooth : Versione 3.0, profilo HID 1.0

: Versione 3.0, profilo HID 1.0 Intervallo di Frequenza : 2402-2480 MHz

: 2402-2480 MHz Metodo di Modulazione : GFSK

: GFSK Canali: 79

LEING FST Virtual Laser Keyboard

Un ulteriore prodotto di rilievo nel campo delle tastiere laser è la LEING FST Virtual Laser Keyboard. Questo proiettore di tastiera wireless Bluetooth è compatibile con computer, tablet e laptop e integra una funzione mouse. La tastiera LEING FST offre una connessione senza fili comoda e versatile, rendendola ideale per chi necessita di una soluzione portatile ed efficiente per l’input dei dati.

Vantaggi dell’Algoritmo A80

L’implementazione del nuovo algoritmo A80 porta con sé una serie di vantaggi significativi:

Miglioramento della Sensibilità e Precisione: L’identificazione simultanea di sette punti distinti consente una maggiore precisione nell’input, riducendo gli errori e migliorando l’esperienza utente. Resistenza alle Interferenze: La capacità di gestire meglio le interferenze rende la tastiera più affidabile in diversi ambienti operativi. Funzionalità Avanzate del Mouse: La compatibilità con Windows 7 per lo zoom delle immagini e il riconoscimento dei gesti per cambiare pagina migliora l’usabilità e l’efficienza delle operazioni.

Conclusioni

Le tastiere laser KB630-M1 e KB560S, supportate dal nuovo algoritmo A80, insieme alla LEING FST Virtual Laser Keyboard, rappresentano un significativo passo avanti nella tecnologia delle periferiche di input. Offrendo una combinazione di funzionalità avanzate, connessioni versatili e una maggiore precisione, queste tastiere sono destinate a migliorare significativamente la produttività e l’esperienza d’uso degli utenti. Con la crescente domanda di dispositivi tecnologici più intelligenti e performanti, queste tastiere laser si posizionano come strumenti essenziali per il futuro dell’interazione uomo-computer.