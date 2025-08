Innovazione tecnologica e malattie croniche: sfide e opportunità

Nel campo delle tecnologie biomedicali, l’innovazione rappresenta un potenziale cruciale per migliorare la gestione delle patologie croniche. Tuttavia, il gap tra le soluzioni disponibili e la loro adozione da parte del sistema sanitario continua a essere una sfida significativa.

Le malattie croniche, che interessano circa 24 milioni di italiani, assorbono il 70% della spesa sanitaria nazionale. Questo scenario sottolinea l’importanza di integrare tecnologie avanzate nella cura di condizioni come il diabete, l’obesità e il dolore cronico. L’uso di sistemi integrati, ad esempio, nel caso del diabete, ha dimostrato di migliorare il controllo glicemico attraverso monitoraggi continui e algoritmi predittivi.

Nonostante i progressi, l’adozione delle tecnologie incontra ostacoli. Con un investimento privato nel digital health in Europa pari a 3,5 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2024, gran parte di queste risorse si concentra su progetti di intelligenza artificiale. Le barriere all’adozione sono dovute a processi di approvvigionamento complessi, decisioni sanitarie regionalizzate e normative inadeguate che rallentano l’introduzione di innovazioni.

Le tecnologie digitali, come il monitoraggio remoto e le terapie digitali, possono generare risparmi significativi per il Servizio Sanitario Nazionale. L’uso di dispositivi per il monitoraggio continuo della glicemia può ridurre drasticamente le complicanze, ma il ritardo nell’integrazione di queste tecnologie rappresenta un costo significativo.

Per promuovere l’adozione delle innovazioni, è fondamentale semplificare l’accesso alle nuove tecnologie, aggiornare continuamente i Livelli Essenziali di Assistenza e investire nella formazione digitale di operatori e pazienti. La capacità di integrare queste soluzioni nel sistema sanitario sarà decisiva per migliorare la gestione delle malattie croniche e garantire un accesso rapido ai trattamenti più efficaci.