Innovazione tecnologica e futuro del lavoro in Italia

L’automazione, la robotica e l’intelligenza artificiale sono stati i temi centrali di una conferenza dedicata all’orientamento e alla formazione, tenutasi presso Aetna Group. Il forum “Tecnologie e innovazione nel lavoro del futuro” si è svolto nella Sala Leonardo dell’headquarter di Robopac, attirando oltre 100 studenti provenienti dagli ITS e dall’Università di Bologna. La loro partecipazione ha arricchito il dibattito con domande interessanti e stimolanti.

Durante l’evento si è tenuta anche una tavola rotonda con i professori Andrea Zucchelli, Alberto Regattieri e Lorenzo Marconi, docenti della Facoltà di Ingegneria dell’Università Alma Mater di Bologna. Il dibattito è stato animato dall’intervento dell’ingegnere Gabriele Canini di Robopac. Il convegno si è concluso con l’intervento del presidente di Aetna Group, Alfredo Aureli, che ha incoraggiato i giovani a fare scelte coraggiose, sostenendole con passione e orgoglio, “con amore per il packaging”.

Aureli ha anche evidenziato l’importanza della formazione e la necessità di avere fiducia in se stessi per proteggere con entusiasmo i risultati ottenuti nel corso degli anni. Questo impegno ha contribuito a far sì che l’Italia sia riconosciuta come il primo Paese al mondo nell’industria del packaging, rafforzando ulteriormente il concetto di Made in Italy.