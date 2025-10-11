Innovazione tecnologica a Taranto con ITS Academy Mobilità

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha inaugurato i laboratori tecnologici ATLAB di ITS Academy Mobilità a Taranto. Valditara ha sottolineato l’importanza strategica degli ITS per il Paese, evidenziando la necessità di percorsi formativi innovativi.

La giornata ha messo in luce i progressi nel settore della tecnologia e dell’istruzione con l’intervento di Silvio Busico, presidente di ITS Academy Mobilità. Ha spiegato che i laboratori sono stati realizzati anche grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza e sono strutturati come laboratori industriali, consentendo agli studenti di acquisire competenze pronte per il mercato del lavoro.

In Puglia, l’accademia conta quasi 400 studenti, grazie a un modello educativo che integra il sistema ITS con le imprese, raggiungendo tassi di occupazione elevati per i diplomati. Busico ha enfatizzato la collaborazione con le aziende, che permette di creare progetti formativi in risposta alle loro esigenze.

Luigia Tocci, direttrice di ITS Academy Mobilità, ha annunciato l’introduzione di un laboratorio virtuale di Extended Reality, chiamato ATLAB, accessibile da Lecce, Bari e Taranto. Questo sistema consente collegamenti simultanei fino a 150 studenti in diverse situazioni lavorative virtuali, promuovendo la collaborazione e il lavoro di squadra.

Inoltre, l’ITS Academy Mobilità ha avviato un corso di alta specializzazione per 25 studenti egiziani, in collaborazione con la Camera di commercio Italo-Araba, nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa. Questa iniziativa mira a rafforzare legami internazionali nella formazione.

La giornata è proseguita con eventi, tra cui una Call for Innovation e un meeting su ITS e il sistema Confindustria, con la partecipazione di vari esponenti del mondo politico e imprenditoriale. Infine, la dirigente dell’ITT Pacinotti ha annunciato un finanziamento per la creazione di nuovi laboratori nell’ambito di un progetto formativo.