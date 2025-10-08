Innovazione svizzera: forni solari per riciclare l’acciaio

Nella capitale mondiale dell’orologeria, è stato inaugurato un nuovo forno solare che promette di ridurre l’uso di acciaio importato ad alto contenuto di carbonio. L’azienda svizzera Panatere ha brevettato e avviato le prime due fonderie solari al mondo per il riciclo dell’acciaio.

Queste fonderie sono dotate di 500 specchi concavi montati su un eliostato che permette di seguire il movimento del sole. I raggi concentrati nella camera del forno raggiungono temperature di 2.000 gradi Celsius, sufficienti a fondere l’acciaio in un’ora e mezza senza utilizzare combustibili fossili.

Nonostante la grande capacità ingegneristica della Svizzera, il paese importa la maggior parte dell’acciaio necessario, con 15.800 tonnellate destinate solamente all’industria orologiera. Il CEO di Panatere, Raphaël Broye, ha dichiarato che c’è un forte interesse nel riciclare le risorse preziose, mirano a ridurre i rifiuti metallici prodotti dalle fabbriche e a riciclarli a livello locale.

Entro il 2028, il centro di riciclaggio dovrebbe produrre annualmente 1.000 tonnellate di acciaio solare. La prima barra di acciaio solare di Panatere sarà esposta presso il Museo Internazionale dell’Orologio a La Chaux-de-Fonds, dove operano le fonderie.

Attualmente ci sono circa 54 fonderie di riciclaggio dell’acciaio nel mondo, ma solo una utilizza l’energia solare. Panatere sta anche sviluppando tecnologie per elaborare e recuperare metalli strategici, guardando quindi al futuro del riciclo sostenibile.