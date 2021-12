L’Intelligenza artificiale e le fibre ottiche per un nuovo sistema iper tech tutto made in Italy capace di ‘controllare’ lo stato di salute di strade,

autostrade e ponti ma non solo. Il nuovo sistema ‘Of’ che sfrutta la tecnologia della fibra ottica sensing può fare la ‘radiografia’ anche a dighe, acquedotti, alle vele di Coppa America e alla monoposto di Formula 1. “Entro fine anno, meteo permettendo, avremo 43 opere realizzate distribuite su oltre 500 chilometri della rete stradale-autostradale italiana sotto costante monitoraggio” anticipa all’Adnkronos l’ingegnere Paolo Persi del Marmo, Ceo di Ntsg, che ha inventato e brevettato il sistema Of-Optical Fiber rendendo l’azienda italiana l’unica in Europa in grado di fare misure di deformazione 2D e 3D.

Il sistema di monitoraggio è in grado di rilevare e misurare le deformazioni in 2D e 3D di un oggetto di qualsiasi forma e di natura rigida o semirigida utilizzando fibre ottiche sensibili e attualmente il sistema Of è stato installato su circa 10 chilometri di strade-autostrade e in termini di territorio monitorato coinvolge differenti regioni italiane tra cui Emilia Romagna, Campania, Basilicata, Calabria, Toscana, Lombardia e per le opere eseguite ed in fase di completamento sono stati impiegati quasi 30.000 metri di cavo in fibra ottica e connessi circa 1.000 sensori. “Contiamo 48 appalti aggiudicati contro una previsione di 20, abbiamo un portafoglio ordini superiore del 20% rispetto alle previsioni” sottolinea il Ceo di Ntsg. Il brevetto ‘Of-Optical Fibre si basa sull’impiego della fibra ottica per la misura dello stato tensionale e di altri parametri fisico-chimici, meccanici e strutturali di manufatti appartenenti a molteplici campi dell’ingegneria: ponti, viadotti, edifici, binari, vagoni, condotte idriche, condotte fognarie, oleodotti e gasdotti, rete di distribuzione elettrica, pale eoliche, telecabine, cavi, automotive, altro.

“Se oggi, e nel prossimo futuro, gli automobilisti potranno sentirsi più sicuri in viaggio è grazie ad un innovativo sistema a fibre ottiche, il cui brevetto è italiano ed è della Ntsg” spiega l’imprenditore. “La sicurezza su strade, ponti e gallerie è sempre più di attualità ed è possibile solo grazie a sistemi che garantiscono un monitoraggio continuo. Il monitoraggio è di tipo infrastrutturale ovvero rileva la deformazione verticale e trasversale di ogni campata, le misure di spostamento e rotazione delle pile, delle spalle e degli appoggi dei ponti, fino a determinare i modi di vibrare dell’opera” evidenzia Persi del Marmo, romano, 46 anni, ingegnere elettronico e dottorato in ingegneria aerospaziale, ha fatto anche parte del team che ha confermato la presenza di idrocarburi su Titano, la luna di Saturno esplorata dalla sonda Huygens nella missione Cassini, realizzata da Nasa, Esa e Asi