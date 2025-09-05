26.3 C
Innovazione sanitaria in Giappone: il modello M.A.S.T.E.R.

Da StraNotizie
La sanità pubblica globale si riunirà in Giappone per una sessione speciale dedicata al modello “M.A.S.T.E.R.” dal 21 al 23 dicembre. Questo approccio mira a rivoluzionare la progettazione, la misurazione e il miglioramento dei servizi sanitari integrando tre metodologie consolidate: A3 Thinking, Six Sigma-DMAIC e PDCA.

L’A3 Thinking è una metodologia sviluppata da Toyota che utilizza un foglio A3 per comunicare in modo chiaro l’analisi di problemi, soluzioni e piani d’azione. Il metodo Six Sigma si concentra sull’analisi dei dati per migliorare i processi riducendo difetti, attraverso cinque fasi: Definire, Misurare, Analizzare, Migliorare e Controllare. Infine, il modello PDCA, noto anche come Ciclo di Deming, è utilizzato per il miglioramento continuo.

Il team dell’Università di Napoli Federico II guiderà la sessione, con Maria Triassi e altri esperti definiti protagonisti. Triassi sottolinea l’importanza della continuità e della misurazione rigorosa nella prevenzione, per ridurre le disuguaglianze e garantire risultati concreti.

Il modello M.A.S.T.E.R. è già stato testato in vari contesti e promette applicazioni nel monitoraggio epidemiologico, nelle campagne vaccinali, nei laboratori contro l’antimicrobico-resistenza e nella digital health. Questa metodologia mira a rendere la sanità pubblica più equa, trasparente e reattiva.

Sono aperte le iscrizioni per inviare contributi fino al 30 settembre. L’evento si rivolge a professionisti del settore, offrendo un’opportunità di confronto internazionale per tradurre la ricerca in politiche efficaci che impattino sulla qualità dei servizi sanitari.

