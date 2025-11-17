Innovazione postale in Italia: Gruppo Sailpost e Orangelink

Si è tenuta a Bologna la 42ª Assemblea Annuale dell’ANCI, un evento importante per le amministrazioni locali italiane. Il Gruppo Sailpost, leader nel settore postale privato, ha partecipato presentando offerte innovative che combinano esperienza logistica e tecnologie avanzate, potenziate dall’acquisizione della nuova business unit Orangelink.

La presenza del Gruppo ha messo in evidenza il suo ruolo cruciale nel supporto alla Pubblica Amministrazione, in particolare per la gestione di comunicazioni legali e amministrative, come atti giudiziari e multe. Un aspetto molto apprezzato dai rappresentanti comunali è stata l’efficienza del servizio di notifica degli atti giudiziari, certificato dalla Licenza Speciale A1. Questo servizio rappresenta una risposta efficace alla crescente necessità di esternalizzare la notifica degli atti legali, sostituendo gradualmente il tradizionale ruolo del Messo Comunale. Gruppo Sailpost garantisce il rispetto delle normative e offre affidabilità e tracciabilità, supportato da una rete capillare.

Un importante sviluppo presentato all’Assemblea è stata l’integrazione dei servizi di Orangelink, specializzata in automazione documentale e innovazione digitale. Questa sinergia consente a Gruppo Sailpost di evolversi da semplice operatore postale a partner strategico per gestire l’intera filiera documentale, dalla stampa alla notifica fisica, fino alla dematerializzazione e archivio elettronico.

Valterio Castelli, Presidente di Gruppo Sailpost, ha sottolineato la positiva risposta dei Sindaci e degli Amministratori, evidenziando la necessità per i Comuni di trovare un alleato affidabile in grado di semplificare la burocrazia attraverso la digitalizzazione. Gruppo Sailpost si posiziona quindi come pioniere nella logistica postale privata e facilitatore della trasformazione digitale per gli Enti Locali, impegnandosi a sviluppare ulteriori soluzioni innovative.

