Innovazione Open in Italia: SPARK! Summit a Monza

Il 30 ottobre 2025 si svolgerà presso l’Autodromo Nazionale di Monza la prima edizione di SPARK! Innovation Summit, un evento focalizzato sull’Open Innovation in Italia, organizzato da INNOVATION MATCH. L’evento rappresenta un’opportunità per mettere in contatto imprese, startup e community, favorendo nuove collaborazioni e presentando soluzioni tecnologiche innovative.

Sono attesi oltre 600 partecipanti, tra cui innovatori e manager di importanti aziende come CEO, direttori delle risorse umane e marketing, con la presenza di numerose startup e scaleup che esporranno i propri progetti.

Tra le iniziative principali della giornata ci saranno:

– La testimonianza di Daniil Kvyat, ex pilota di Formula 1, che parlerà della sua esperienza con la sfida “uomo vs AI”, un tema attuale per le imprese.

– Le presentazioni delle startup sul palco.

– Panel su argomenti di tendenza come marketing, intelligenza artificiale, automotive, sostenibilità, cybersecurity e risorse umane.

– La partecipazione delle principali community italiane dell’innovazione, tra cui I3P, Innovup e Italian Tech Alliance.

– La possibilità per i partecipanti di fare un giro in pista.

Durante l’evento si terranno anche gli Open Innovation Awards 2025, che premieranno le collaborazioni più efficaci tra aziende e startup, con inviti a candidarsi gratuitamente fino al 30 settembre. I biglietti per partecipare sono disponibili a questo link.