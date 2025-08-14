Innovazione nella gestione del legno nei Balcani e in Italia

Il monitoraggio delle foreste in Italia si estende anche a fornitori di legno extraeuropei, inclusi quelli in Brasile, Indonesia, Vietnam e nei Paesi Balcani. Questi ultimi, nonostante il loro piccolo volume di export verso l’Italia, rappresentano una parte significativa delle loro economie locali. Paesi come Albania, Bosnia Erzegovina e Macedonia del Nord si stanno preparando per un ingresso nell’Unione Europea e dovranno garantire che il loro legno possa continuare a essere esportato, in linea con le nuove normative europee.

La Macedonia del Nord ha già iniziato a implementare un nuovo sistema informativo forestale e meccanismi di tracciabilità del legname grazie a fondi europei. Secondo Sasho Petrovski, presidente del Centro regionale per la silvicoltura, è fondamentale non solo l’adozione di tecnologie, ma anche un supporto amministrativo adeguato e formazione di nuovo personale.

In Bosnia Erzegovina, la situazione è complicata da una burocrazia complessa e da un clima politico difficile. Secondo la giornalista Sanja Mlađenović Stević, l’atteggiamento irresponsabile di governo e investitori stranieri gravemente minaccia le risorse forestali, rendendo cruciale l’azione di organizzazioni ambientaliste, come EkoBiH.

In Albania, la corruzione sistemica nel settore forestale compromette la gestione sostenibile, come evidenzia Gjon Rapiki del Tirana Times. La transizione verso un’economia di mercato e l’adesione all’UE rendono la silvicoltura un tema cruciale non solo per l’Albania, ma anche per l’Italia, principale mercato di export.