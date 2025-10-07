Innovazione nel settore immobiliare: il ruolo dell’AI in Italia

Il Dev Day 2025 di OpenAI rappresenta un’importante evoluzione: l’intelligenza artificiale si trasforma da semplice assistente testuale a piattaforma operativa integrata. Tra le novità più importanti per il settore immobiliare ci sono tre aree chiave: la creazione di app interattive, l’automazione dei flussi di lavoro e la generazione di contenuti multimediali avanzati.

Con il nuovo Apps SDK, gli sviluppatori possono integrare applicazioni all’interno di ChatGPT. Ad esempio, la dimostrazione di Zillow illustra come sarà possibile cercare e visualizzare case direttamente in ChatGPT, utilizzando una mappa interattiva in tempo reale. Questo cambia il lavoro degli agenti immobiliari, che potranno effettuare ricerche usando un linguaggio naturale, prenotare tour direttamente dalla chat e rispondere a domande contestuali. Le agenzie potranno utilizzare ChatGPT come nuova vetrina interattiva.

OpenAI ha anche presentato AgentKit, una suite per creare agenti AI personalizzati senza necessità di programmazione. Questo strumento permette di automatizzare attività complesse come la gestione dei lead e la creazione di report. Tra le sue funzionalità ci sono un’interfaccia visiva per costruire flussi di lavoro, integrazioni con sistemi esistenti e analisi di mercato.

Inoltre, partnership come quella tra Canva e ChatGPT consentono di creare grafiche e materiali promozionali semplicemente descrivendo le proprie esigenze. Al contempo, l’Sora 2 API permette di generare video realistici delle proprietà. Questa capacità di produrre contenuti diventa immediata e accessibile anche senza competenze specifiche.

Infine, l’introduzione dei modelli GPT-5 Pro e GPT-Realtime-Mini permette di analizzare documenti complessi e interagire vocalmente in modo naturale. Gli agenti immobiliari che adotteranno queste tecnologie si evolveranno in agenti aumentati, in grado di offrire servizi più rapidi e precisi.