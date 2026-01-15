Innovazione nel Regno Unito per la lingua dei segni

La startup britannica Silence Speaks sta sviluppando un avatar di intelligenza artificiale che traduce il testo in lingua dei segni in tempo reale. Progettato da ingegneri sordi e riflettendo gli stili di lingua dei segni regionali, il sistema mira a catturare emozione e intento oltre che le parole stesse.

Questo sistema potrebbe essere utilizzato in vari contesti, come hub di trasporto, centri commerciali, ambienti educativi e sanitari, per la trasmissione e la videoconferenza, nonché per la banca personale. Silence Speaks sta anche sperimentando utilizzi personali e creativi, come la creazione di biglietti di auguri che possono essere scansionati tramite un codice QR per accedere a un messaggio video espresso in lingua dei segni da un avatar di intelligenza artificiale.

Un medico ha affermato di aver visto come il silenzio possa isolare, ma anche come il più piccolo atto di comunicazione possa ripristinare la dignità. Secondo di lui, Silence Speaks non è solo un’innovazione, ma ripristina la connessione umana.