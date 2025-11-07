16.2 C
Roma
venerdì – 7 Novembre 2025
Animali

Innovazione nel monitoraggio della fauna selvatica in Italia

Da stranotizie
Innovazione nel monitoraggio della fauna selvatica in Italia

Nel Parco di San Rossore, la gestione della fauna selvatica intraprende un passo innovativo grazie al progetto WatchEDGE, di cui l’Università di Pisa è partner. Questo progetto, coordinato dal Politecnico di Milano e finanziato dal programma RESTART del PNRR, coinvolge anche le Università di Milano e Catania, il consorzio CNIT e diverse aziende.

WatchEDGE ha avviato un esperimento all’avanguardia nel parco. Una rete di sensori intelligenti, sostenuta da pannelli fotovoltaici e dotata di acceleratori hardware, è attiva dal 2024 per monitorare continuamente la fauna nella pineta. Questi dispositivi, operativi in autonomia, creano un “cloud continuum” che integra comunicazione e calcolo, permettendo la classificazione in tempo reale degli animali ripresi dalle telecamere tramite intelligenza artificiale.

Il sistema consente di osservare animali selvatici come cinghiali, daini e lupi, fornendo dati su popolazione e movimenti. Questo approccio è fondamentale per mantenere l’equilibrio ecologico, prevenire malattie tra il bestiame e limitare il contatto con gli esseri umani o i danni ambientali dovuti al sovrannumero di alcune specie. In passato, gli operatori dovevano analizzare manualmente le immagini delle videotrappole, mentre ora le immagini vengono elaborate direttamente sul campo, inviando solo i dati sugli avvistamenti ai database centrali.

Oltre al sistema di San Rossore, i partner del progetto hanno testato altre tecnologie, tra cui radar per analizzare movimenti, sistemi di intelligenza artificiale per classificazione automatica, e droni con telecamere multispettrali e termiche. Queste tecnologie si basano su un’infrastruttura di rete 5G e satellitare, garantendo connettività nelle aree più remote. L’integrazione tra rete satellitare, Edge Computing e reti a basso consumo è essenziale per l’efficienza del monitoraggio ambientale.

