Innovazione nel cantiere: SmartRock monitora il calcestruzzo

Nel campo dell’edilizia, il monitoraggio della resistenza del calcestruzzo durante la maturazione è fondamentale per garantire la sicurezza e rispettare le tempistiche di costruzione. Recentemente, Heidelberg Materials ha introdotto “SmartRock”, una soluzione innovativa che sfrutta la tecnologia per ottimizzare questo processo.

SmartRock è un sensore wireless progettato per essere incorporato direttamente nel calcestruzzo durante il getto. Questa tecnologia consente di monitorare in tempo reale la temperatura interna e stimare la resistenza meccanica dell’elemento strutturale. A differenza dei metodi tradizionali, che si basano su prove distruttive di campioni, SmartRock utilizza un approccio non invasivo basato sulla maturità del calcestruzzo, in conformità con le norme internazionali.

Il sensore è collegato a un’app mobile, disponibile per iOS e Android, che raccoglie e analizza i dati tramite un algoritmo dedicato. Ciò permette agli utenti di avere accesso immediato all’evoluzione della resistenza e di prendere decisioni tempestive, come la rimozione dei casseri o l’applicazione di carichi, senza ritardi o costi aggiuntivi per test di laboratorio.

Inoltre, SmartRock può essere integrato con SmartHub, un dispositivo che automatizza la raccolta e l’invio dei dati al cloud, migliorando ulteriormente l’efficienza del monitoraggio. Tutti i dati sono archiviati in modo sicuro e accessibili dagli utenti autorizzati, garantendo trasparenza e una migliore gestione operativa.

Questa innovazione rappresenta un significativo passo avanti verso la digitalizzazione del cantiere, consentendo controlli più sicuri e rapidi, e contribuendo così a un processo costruttivo più efficiente e sostenibile.