Innovazione, militari, esperti, scienziati e imprenditori al forum 'Nato CA2X2'

Trecento partecipanti dal mondo militare, industriale e governativo, 35 nazioni, 16 esibitori, 76 gruppi di lavoro e 12 sponsor. Sono i numeri del 17esimo Forum della Nato su Computer Aided Analysis, Exercise, Experimentation, in breve CA2X2, sponsorizzato dal Comando Strategico per la Trasformazione della Nato di Norfolk ed organizzato dal Centro d’Eccellenza Nato per il ‘Modelling and Simulation’.

Il Nato CA2X2, che si è appena concluso a Roma, è un forum innovativo che aggrega il mondo dell’università, dell’industria e delle Forze Armate intorno al tema della “Modellazione e Simulazione” (M&S), con interessanti dimostrazioni e presentazioni sulle ultime tendenze della tecnologia. Il tema di quest’ultima edizione è stato “Nato’s Digital Transformation, now and beyond”. Tra le numerose tematiche affrontate, il supporto del M&S alla fase di pianificazione e condotta delle operazioni militari attraverso specifici applicativi, piattaforme e strumenti a favore di: formazione e addestramento; prontezza operativa; sperimentazione; lezioni apprese ed effetti della pandemia.

Tra gli argomenti specifici affrontati nell’edizione corrente il wargaming in modalità digitale, il retrain warfighting functions attraverso simulazioni dal vivo ed il supporto decisionale mediante utilizzo di sistemi di simulazione e modelli che implementano la Common operating picture (Cop) dei comandanti/decisori dal livello tattico a quello strategico. In particolare Unreal Engine contribuisce attivamente in qualità di sponsor principale durante l’intero evento.

Il capo ufficio generale Innovazione Difesa contrammiraglio Gaetano Virgilio, rappresentante della nazione ospitante ha aperto i lavori con un indirizzo di saluto. Tra gli ospiti il generale di brigata Didier Polome e il generale di brigata Moschos Voudouris dal Comando Strategico per la Trasformazione della Nato di Norfolk, il colonnello Jan Mazal per la Repubblica Ceca, Herbert Klopp-Schulze per la Germania e Thomas C. Irwin per gli Stati Uniti. Tra i moderatori, Agostino Bruzzone, professore dell’Università di Genova e Sebastien Lozè, manager di Unreal Engine.

Il direttore del Centro colonnello Francesco Pacillo dell’Esercito italiano ha dichiarato: “Dopo le ultime due edizioni in modalità virtuali, finalmente quest’anno si è ritornati in presenza; ecco il punto di forza di questo Forum contraddistinto da una platea internazionale e interagenzie nel mondo ‘Modelling & Simulation’. In occasione della chiusura delle celebrazioni per il decimo anniversario della costituzione del nostro Centro di Eccellenza, il CA2X2 Forum rappresenta un necessario momento di incontro e innovazione per le realtà operative, scientifiche e industriali della comunità di interesse”.

“In qualità di Centro di Eccellenza accreditato dalla Nato, il focus è supportare l’Alleanza e le Nazioni partecipanti, attraverso la competenza, gli strumenti, la formazione e l’addestramento – ha proseguito – In questi giorni nuove prospettive si sono aperte con i vari attori della Nato ed abbiamo discusso efficaci soluzioni”.

“Tra i vari obiettivi di quest’edizione, quello di promuovere lo scambio di informazioni e delle lezioni apprese fra i Comandi Nato e i centri nazionali di addestramento e simulazione – ha sottolineato Pacillo – Il Cax Forum continua a giocare un ruolo fondamentale da questo punto di vista”. La prossima edizione del Nato Cax Forum si terrà nell’autunno del 2023.

Il Nato M&S Coe è dedicato alla promozione di M&S a supporto dei requisiti operativi, della formazione e dell’interoperabilità. Il Centro, presso la caserma “Adriano De Cicco” a Cecchignola sede del VI Reparto di Stato Maggiore Difesa, funge da catalizzatore per la trasformazione attraverso il coinvolgimento della Nato, governi, università, industria, entità operative e di formazione, migliorando il collegamento in rete dei sistemi M&S della Nato e di proprietà nazionale, la cooperazione tra nazioni e organizzazioni attraverso la condivisione di informazioni M&S e sviluppi e funge da fonte internazionale di competenze per la trasformazione nel relativo dominio.