Innovazione industriale in Italia, InvestEU: accordo CDP-MIMIT

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) stanno collaborando nell’ambito del Programma InvestEU per promuovere gli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI). Questi IPCEI sono iniziative di collaborazione industriale che uniscono risorse, competenze e attori economici di tutta l’Unione Europea, perseguendo obiettivi significativi in ambito tecnologico e produttivo. Ad oggi, oltre 40 progetti IPCEI hanno ricevuto finanziamenti dal MIMIT, autorizzati dalla Commissione Europea, e riguardano settori chiave come batterie, idrogeno, microelettronica, cloud e salute.

L’intesa mira a sostenere la partecipazione di progetti italiani innovativi e sostenibili, per aumentare la competitività internazionale del Paese. Per essere considerati IPCEI, i progetti devono dimostrare un alto livello di innovazione, contribuire al progresso tecnico e risultare strategici per l’economia nazionale. È essenziale anche che promuovano la cooperazione tra pubblico e privato.

Il MIMIT svolge un ruolo cruciale nell’individuare le aree di intervento di interesse nazionale, partecipando ai tavoli europei per valutare e identificare i futuri IPCEI. Il Ministero è responsabile dell’emissione di bandi per raccogliere manifestazioni di interesse e notificare i progetti alla Commissione UE per l’autorizzazione e i relativi aiuti. Inoltre, gestisce l’attuazione dei progetti approvati e si occupa di identificare futuri IPCEI attraverso il Forum Europeo Congiunto per i Progetti di Comune Interesse Europeo (JEF-IPCEI), rappresentando così l’Italia in questo contesto.

CDP, nel suo ruolo di partner consulente della Commissione Europea, supporta il MIMIT attraverso l’analisi di possibili filiere industriali e tecnologie innovative strategiche. Inoltre, fornisce assistenza alle aziende durante le fasi di progettazione e definizione dei piani economico-finanziari e collabora con il MIMIT nella gestione delle relazioni con la Commissione Europea per l’istruttoria e valutazione dei progetti delle aziende italiane candidate.

In sintesi, l’accordo tra MIMIT e CDP rappresenta un passo importante per potenziare l’innovazione industriale in Italia e allineare le strategie nazionali agli obiettivi europei, favorendo la crescita sostenibile e competitiva del Paese nel contesto europeo.