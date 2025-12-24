Innovazione in Valtiberina

L’istituto omnicomprensivo “Fanfani-Camaiti” sta per diventare un polo di sperimentazione grazie al progetto A.D.I. Campus, che unisce tradizione e innovazione digitale. Il progetto, finanziato con 750mila euro, prevede la realizzazione di laboratori innovativi e la creazione di un ambiente di apprendimento diffuso dove gli studenti possono applicare subito la teoria sul campo.

Il Campus si trova in Valtiberina, un crocevia fra Toscana, Umbria, Marche e Emilia Romagna, e potrà ospitare studenti italiani e stranieri. L’obiettivo è superare il modello formativo tradizionale e creare un ambiente dove l’esperienza pratica sia la quotidianità. Gli studenti della scuola superiore e dell’Its potranno vivere un percorso di formazione scuola-lavoro “every day”, applicando subito la teoria sul campo.

Il Campus prevede la realizzazione di otto laboratori, fra nuove realizzazioni e innovazione di quelli già esistenti, e sarà dotato di sistemi di intelligenza artificiale e di rilevamento e gestione a distanza. Il progetto si connette direttamente ai percorsi tecnici superiori, garantendo una perfetta continuità formativa. La presenza di un convitto da 150 posti letto e di una villetta resede per gli studenti post-diploma renderà il Campus un polo d’attrazione nazionale e internazionale per la formazione.

Collaborano al progetto aziende leader come Aboca e Tratos, che offrono opportunità di stage, co-progettazione dei percorsi e sbocchi professionali concreti. Il progetto è finanziato con 750mila euro per la realizzazione di Campus didattici e ulteriori 201mila euro per la realizzazione di laboratori innovativi.