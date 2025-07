Innovazione in Salute: Neurostimolazione con Intelligenza Artificiale

La tecnologia in ambito medico continua a fare passi da gigante, con sviluppi promettenti per il trattamento del dolore cronico. Un’importante novità è avvenuta presso l’ospedale privato Mater Olbia, dove è stato effettuato il primo impianto in Italia di un neurostimolatore midollare ad alta frequenza, dotato di intelligenza artificiale.

Il dispositivo, appartenente alla linea Nevro HFXiQ, rappresenta l’ultima generazione di sistemi progettati per affrontare il dolore cronico. Grazie ad avanzate applicazioni di intelligenza artificiale, il neurostimolatore è in grado di ottimizzare la gestione del dolore e migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti. Questo intervento segue una fase di sperimentazione condotta in tre centri pilota a Verona, Ravenna e Napoli, che ha dimostrato l’efficacia del sistema.

Paolo Cossu, responsabile del reparto di Anestesia, terapia intensiva e terapia del dolore, ha confermato il successo dell’impianto, evidenziando le potenzialità di questa tecnologia nel rivoluzionare la gestione del dolore cronico. Grazie all’intelligenza artificiale, il dispositivo è in grado di adattare la stimolazione in modo più preciso, senza richiedere frequenti visite ambulatoriali, riducendo così i disagi per i pazienti.

Il neurostimolatore è dotato di un telecomando avanzato, simile a uno smartphone di ultima generazione, che permette ai pazienti di interagire direttamente con il dispositivo, inserendo dati per una personalizzazione della stimolazione in tempo reale e da remoto. Questo innovativo approccio segna un passo significativo verso un trattamento più efficace e meno invasivo per chi soffre di dolore cronico.