Innovazione in Italia: opportunità e sfide da affrontare

Negli ultimi cinque anni, l’Unione Europea ha visto un progressivo miglioramento nel settore dell’innovazione, con un aumento medio delle prestazioni del 12,6%. Tuttavia, nel biennio 2024-2025 si è registrato un contratto dello 0,4%, riflettendo un contesto economico sempre più volatile.

Secondo l’European Innovation Scoreboard 2025, l’Italia è classificata tra gli “innovatori moderati”, con un punteggio pari al 93% della media europea, posizionandosi al 14° posto tra i 27 Stati membri. Questo segna una crescita rispetto al passato, ma mette in luce le persistenze difficoltà del settore della ricerca e sviluppo nel Paese. L’Italia presenta punti di forza in aree creative, come la registrazione dei design industriali, eccellendo a livello europeo, e mostra risultati positivi nella produttività delle risorse e nell’innovazione delle PMI, vitali per l’economia nazionale.

Tuttavia, il Paese rimane indietro in termini di digitalizzazione, accesso a banda larga e competenze ICT, con una posizione preoccupante nella formazione terziaria, seconda in Europa per insufficienza di istruzione superiore. A queste criticità si aggiunge un calo degli investimenti privati in innovazione, diminuiti del 14,4% dal 2018, denotando scarsa fiducia nel sistema produttivo. Un ulteriore ostacolo è il deficit di capitale umano qualificato nei settori STEM, necessario per colmare il divario con le economie più avanzate.

A confronto, Paesi come Svezia e Danimarca mostrano come un ecosistema integrato di innovazione, istruzione e investimenti possa portare a risultati positivi. Anche la Croazia, con un incremento del 19,4% delle prestazioni dal 2018, evidenzia la possibilità di progresso attraverso politiche efficaci. Per l’Italia, un deciso cambiamento è fondamentale per non rimanere indietro e per sviluppare una strategia a lungo termine nel settore innovativo.