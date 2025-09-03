28.4 C
Innovazione equa: il ruolo del genere nella scienza italiana

Il sapere scientifico ha tradizionalmente rappresentato il mondo con una voce maschile, considerando l’uomo come misura di riferimento. Questa impostazione ha avuto conseguenze negative, come la creazione di farmaci meno efficaci o sicuri per le donne, oltre a tecnologie che perpetuano stereotipi e pregiudizi. Durante un incontro con Antonella Viola, esperta in immunologia e professoressa all’Università di Padova, si discuterà del concetto di “gendered innovations”, che mira a integrare la prospettiva di genere per promuovere innovazioni più eque.

L’intervista sarà condotta da Valentina Calzavara, giornalista specializzata in progetti sociali e attiva nella promozione della leadership femminile. Al termine dell’incontro, sarà offerto un rinfresco con prodotti della Latteria di Soligo. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà nella palestra della scuola secondaria “Pertini” di Volpago.

Antonella Viola è una figura di spicco nel campo della scienza, mentre Valentina Calzavara è nota per il suo podcast “Una voce che Vale”, dedicato a temi legati alla leadership femminile. La prenotazione è consigliata per partecipare a questo importante incontro.

