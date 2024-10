Innovazione, ENEA vince il Premio Impatto 2024

Il progetto ENEA “ES-PA – Energia e Sostenibilità per la PA” ha ottenuto il prestigioso “Premio Impatto” nella categoria pubblica amministrazione, un riconoscimento assegnato a iniziative che creano valore economico, sociale e ambientale. La cerimonia si è svolta presso l’Università Bocconi di Milano e ha visto la partecipazione di diversi enti e organizzazioni, con la rappresentanza di ENEA accettata da Valentina Gentile e Vittoria Maria Peri. Alessandro Coppola, responsabile della Direzione di Trasferimento Tecnologico di ENEA, ha evidenziato come il premio evidenzi l’importanza della misurazione dell’impatto dei progetti di sviluppo sostenibile e ha lodato ES-PA come un esempio di innovazione efficace per la pubblica amministrazione.

Il progetto ha generato oltre 100 prodotti e servizi, tra cui linee guida e strumenti operativi, destinati a supportare le pubbliche amministrazioni nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Inoltre, il portale ES-PA ha attratto più di 3.000 utenti e ha organizzato 170 eventi, coinvolgendo non solo enti locali, ma anche aziende, professionisti, docenti e studenti. Coppola ha inoltre sottolineato come la ricerca di ENEA possa tradursi in azioni pratiche, rispondendo alle necessità di formazione in aree cruciali come la sostenibilità e l’efficienza energetica.

Tra i risultati più significativi del progetto figura il primo Catasto Energetico Unico, sviluppato in Sicilia con la Regione, strumento che combina i dati degli impianti termici con gli Attestati di Prestazione Energetica (APE). Questo catasto è destinato ad essere adottato anche da altre regioni italiane. ENEA ha introdotto anche il programma PELL Public Energy Living Lab a Livorno, creando una rete di lampioni a LED intelligenti e implementando soluzioni per la gestione del traffico, con il risultato di risparmi energetici fino al 70% e una riduzione annua di oltre 1.400 tonnellate di CO2.

I progetti territoriali integrati hanno favorito la creazione di nuove filiere produttive in linea con i principi dell’economia circolare. Un’importante iniziativa in questo contesto è stata la School living lab, in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Pitagora” di Policoro Matera, mirata a sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della sostenibilità.