Innovazione e Tradizione nella Nautica Italiana al Salone

Da stranotizie
Al Salone Nautico 2025, Bellini Nautica pone l’accento su tradizione, sostenibilità e innovazione digitale. L’Amministratore Delegato, Battista Bellini, ha presentato il Passaporto Digitale basato su blockchain e visori VR per esperienze immersive, mantenendo centrale il restauro delle imbarcazioni Riva d’epoca, simbolo di artigianalità e design.

Il Salone Nautico rappresenta un’opportunità fondamentale per Bellini Nautica per adattare le proprie strategie in un mercato in continua evoluzione. L’azienda si propone di ascoltare attentamente le esigenze del cliente e integrarsi con i trend globali.

In un contesto caratterizzato da un crescente interesse per la sostenibilità e nuovi target di clientela, Bellini Nautica unisce tradizione e innovazione. I nuovi armatori cercano esperienze autentiche e personalizzate, quindi l’azienda sta investendo nella digitalizzazione e nell’adozione del Passaporto Digitale per migliorare i propri servizi.

Il restauro delle imbarcazioni storiche, come i Riva d’epoca, è un aspetto distintivo per Bellini. Questo processo viene presentato come un atto di amore per la storia del design nautico italiano, mirato a coinvolgere anche il pubblico più giovane attraverso un’esperienza sensoriale e storytelling digitale.

In termini di novità, è stato introdotto il Passaporto Digitale, che offre una tracciabilità unica per ogni imbarcazione, certificando la sua storia e garantendo un investimento sicuro nel tempo. Inoltre, l’uso di visori VR permette ai clienti di esplorare virtualmente la qualità e il design delle imbarcazioni.

Bellini Nautica desidera trasmettere una visione di equilibrio tra innovazione e tradizione, puntando su un design funzionale e sostenibile, affinché i visitatori possano percepire l’essenza della propria filosofia.

