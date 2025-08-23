Innovazione e tradizione: l’intelligenza artificiale in Sardegna

La serata sul Monte San Mauro ha riscosso un grande successo. Durante la ventiseiesima edizione della Festa dell’emigrato, sono stati presentati i libri “A cantar d’amore”, una raccolta di racconti brevi curata da Vincenzo Soddu, e “Sulla coscienza: dialoghi tra intelligenze” di Alessandro Rugolo, uno scrittore di Gesico impegnato nello studio delle nuove tecnologie e sull’uso dell’intelligenza artificiale.

La serata ha incluso anche lo spettacolo “Music and Food sotto un cielo di antiche stelle”, con Pamela Strazzera e i Panki Alma Stra, in un’atmosfera suggestiva nel sito di importanza comunitaria dell’alta Trexenta. Carlo Carta, presidente della Pro loco, ha descritto il luogo come incantevole e misterioso, forse il più antico in Sardegna.

La festa si prenderà una pausa di alcuni giorni per riprendere giovedì 28 agosto. Alle 18, nel campetto comunale in Piazza Mercato, ci sarà uno spettacolo di giochi d’acqua e animazione con il gruppo “Let’s Rox Animazione”. Sabato 30 agosto, alle 18, verrà presentato il libro “Il Mandorlo. Mito, religione, arte, tradizioni” di Franco Camba, e alle 22 in Piazza Sa Panga si terrà uno spettacolo di musica etno-folk con balli sardi intitolato “Pichiadas in Sa Panga”. Infine, domenica 31 agosto, alle 18, nell’ex ludoteca in Piazza Mercato, sarà presentato il libro di Paola Carta “Frontiere visibili e invisibili”.