martedì – 14 Ottobre 2025
Tecnologia

Innovazione e sostenibilità: Eurosider e Union Brescia in sinergia

Innovazione e sostenibilità: Eurosider e Union Brescia in sinergia

Union Brescia ha annunciato una nuova collaborazione con Eurosider Srl, un’azienda di Brescia specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di verniciatura industriale. Eurosider, con una lunga esperienza nel settore, si distingue per il suo impegno nell’innovazione e per la qualità delle sue soluzioni.

L’azienda presta particolare attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica, confermandosi un punto di riferimento nel proprio campo. Questa partnership rappresenta un legame forte e significativo, radicato nel territorio e basato su valori comuni di passione, competenza e crescita. L’unione di sport e impresa bresciana promuove ancora una volta l’eccellenza, fondendo il mondo degli affari con quello sportivo.

